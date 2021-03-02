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Власть

В Крыму пересчитают поселения без канализации

10:59 вторник, 2 марта 2021
В Крыму пересчитают поселения без канализации

фото © elektrika-ok.ru

В Крыму создадут реестр «серых зон» - список поселений, в которых нет центральной канализации, и которые при этом не обслуживаются предприятиями по вывозу жилищно-коммунальных отходов (ЖКО).

Об этом в ходе заседания штаба по ситуации с водоснабжением сообщил глава министерства ЖКХ Крыма Сергей Донец.

«Ведется работа по созданию реестра населенных пунктов, не обеспеченных системой централизованного отведения, в которых при этом не предоставляются услуги по вывозу жидких отходов», - сказал Донец и добавил, что в республике более 200 тыс. домовладений не подключены к канализации, а еще 1,7 тыс. многоквартирных домов – к системе централизованного водоснабжения.

Глава министерства ЖКХ отметил, что полный список будет составлен к 15 марта.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что необеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам услугу необходимо предоставлять централизовано и попросил проработать варианты предоставления помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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