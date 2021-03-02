Власть
В Крыму пересчитают поселения без канализации
фото © elektrika-ok.ru
В Крыму создадут реестр «серых зон» - список поселений, в которых нет центральной канализации, и которые при этом не обслуживаются предприятиями по вывозу жилищно-коммунальных отходов (ЖКО).
Об этом в ходе заседания штаба по ситуации с водоснабжением сообщил глава министерства ЖКХ Крыма Сергей Донец.
«Ведется работа по созданию реестра населенных пунктов, не обеспеченных системой централизованного отведения, в которых при этом не предоставляются услуги по вывозу жидких отходов», - сказал Донец и добавил, что в республике более 200 тыс. домовладений не подключены к канализации, а еще 1,7 тыс. многоквартирных домов – к системе централизованного водоснабжения.
Глава министерства ЖКХ отметил, что полный список будет составлен к 15 марта.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что необеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам услугу необходимо предоставлять централизовано и попросил проработать варианты предоставления помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов. Из-за запуска магистрального водовода Веселое – Дзержинское качество воды в некоторых районах Симферополя и пригорода ухудшится в ближайшие сутки.
Снегопады пока существенно не повлияли на притоки воды в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зафиксирован приток менее 400 тысяч кубометров воды.
Власти Севастополя хотят собирать налоги с прокатчиков электросамокатов. Власти Севастополя недовольны работой проката электрических самокатов, в частности, чиновники хотят получать налоги от этого вида деятельности.
В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора. На территории строительства Бештерек-Зуйского водозабора сейчас идут работы по бетонированию камер под установку накопительных емкостей. Всего их будет четыре.
Соцсети ужаснули фото загноившихся швов после кесарева в крымской больнице
В соцсетях разгорелся скандал из-за несвоевременного оказания медицинской помощи сироте из Крыма.
В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом
Показатели смертности от коронавируса в 3-4 раза выше, чем средние по России.
В Крыму произошла тройная авария с участием пассажирского автобуса: есть жертвы видео
ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика «КамАЗ» и легковой машины Peugeot, произошло утром 2 марта в районе поворота в Евпаторийской трассы к Химпоселку в границах города Саки.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
28 февраля
Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.