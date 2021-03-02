В Крыму назвали подделками большинство экотоваров

В Крыму меньше половины органических продуктов являются экологически чистыми. К таким выводам пришли крымские ученые, исследовав рынок.

Об этом сообщила профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Ольга Ярош, передает пресс-служба вуза.

Так, из 165 отобранных для исследования наименований с пометкой «эко» только 45,1% позиций оказались действительно экологичными, остальные 54,9% — однозначными подделками.

По словам Ярош, это связано с тем, что масса магазинов, именуемых экомаркетами, не имеют никакого отношения к органическому маркетингу. В Крыму больше шансов найти качественную экопродукцию в гипермаркетах с широким ассортиментом.

Покупая товары с пометкой «эко», на 100% можно быть уверенными лишь в товарах данного сегмента из-за рубежа, где действуют европейские стандарты, подчеркнула профессор.

«В маркетинге есть такое понятие, как гринвошинг, когда при помощи причисления товара к экологичным производитель завышает на него цену приблизительно до 30%», — пояснила эксперт.

По данным Ярош, органическая продукция — это продукция, имеющая разрешение и маркировку соответствующего сертифицирующего органа. При этом, например, домашнее молоко, которое продается на рынке, нельзя назвать органической продукцией, так как неизвестно, откуда оно и чем питалась корова.

«К органическому растениеводству тоже требования довольно жесткие: в течение двух лет нельзя вносить нитратные и азотные удобрения», — рассказывает Ярош.

К слову, 75% опрошенных крымчан готовы переплачивать за экопродукцию, так как для них важен вопрос здоровья. Основная социально-демографическая группа, интересующаяся органической продукцией: молодые мамы, которые ищут товары для детей, и люди после 35 со средним и высоким уровнем достатка.

По данным кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела КФУ, потенциально только 10% сельскохозяйственных земель Крыма могут использоваться под выращивание органической продукции.

В тексте использованы материалы: Форпост

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