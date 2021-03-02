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Власть

В Крыму начали формировать корпуса десантных кораблей

09:13 вторник, 2 марта 2021

В Керчи началось формирование корпусов будущих универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Работа над отечественными вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль».

Строящиеся на судостроительном заводе «Залив» десантные корабли проекта 23900 будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн и смогут нести 16 вертолетов.

Авиакрыло будет представлено десантными вертолетами Ка-29, противолодочными Ка-27, вертолетами радиолокационного дозора Ка-31 и ударными Ка-52К «Катран» с противокорабельной ракетой Х-35. На вертолетоносцах также будут базироваться по четыре беспилотника различного назначения.

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