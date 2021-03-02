Власть
В Крыму начали формировать корпуса десантных кораблей
В Керчи началось формирование корпусов будущих универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
Работа над отечественными вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль».
Строящиеся на судостроительном заводе «Залив» десантные корабли проекта 23900 будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн и смогут нести 16 вертолетов.
Авиакрыло будет представлено десантными вертолетами Ка-29, противолодочными Ка-27, вертолетами радиолокационного дозора Ка-31 и ударными Ка-52К «Катран» с противокорабельной ракетой Х-35. На вертолетоносцах также будут базироваться по четыре беспилотника различного назначения.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Украина решила поставить «Точку У» рядом с Крымом. Киев принял решение усиливать свое военное присутствие.
Военный эксперт объяснил необходимость милитаризации Крыма. Милитаризацию Крыма списали на НАТО.
В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО. Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.
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