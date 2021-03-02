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Власть

В Кремле не в курсе что происходит в Форосе

14:33 вторник, 2 марта 2021
Ялта
В Кремле не в курсе что происходит в Форосе

фото © activatica.org

В Кремле не слышали о ситуации с парком Форос и не получали обращений от местных жителей по поводу вырубки деревьев в связи со строительством лагеря, но вопросы крымским властям задать планируют.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе конференц-колла Пескову задали вопрос, поступали ли в Кремль обращения от жителей Крыма в связи с вырубкой парка Форос. На территории парка планируется постройка нового детского лагеря.

«Нет, я, честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма», - сказал он.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская сообщила, что по факту строительства в Форосском парке будут направлены депутатские запросы в Генпрокуратуру, Министерство природных ресурсов России и в Росприроднадзор. Кроме того, депутат попросила провести проверку с ее участием.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все вопросы, касающиеся развернувшегося строительства в Форосском парке, будут решены «в пользу людей».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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