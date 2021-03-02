Украинский телеканал «Дом» расширил вещание в Крыму

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Телеканал «Дом» с 1 марта расширил свое вещание в Крыму.

Об этом сообщила генеральный директор государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская, сказано на сайте телеканала.

«Если раньше у нас, например, был только один передатчик, который работал на Луганскую область, чтобы избежать пересечения контента с материнскими каналами, то теперь их стало пять. На Крым – шесть, на Донецкую область – семь. Итого – 18. Также с 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что другим способом в Крым сигнал, к сожалению, доставить очень сложно. К тому же 30% населения потребляет контент именно через спутник. Также мы присутствуем и активно развиваемся на диджитал-платформах. Таким образом число наших потенциальных зрителей возрастает в разы», – рассказала Островская.

Кроме того, по ее словам, прямой эфир можно смотреть на сайте телеканала «Дом» и в плеере на сайте телеканала UATV.

Напомним, летом 2019 года Офис президента Украины озвучивал идею создания мирового русскоязычного канала для борьбы и «за умы» украинцев. Для этой цели создан русскоязычный телеканал «Дім/Дом». Указывалось, что это будет не информационное, а в основном развлекательное вещание.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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