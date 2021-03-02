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Власть

Украинская прокуратура направила в суд дело экс-депутата из Крыма по обвинению в госизмене

19:54 вторник, 2 марта 2021
Украинская прокуратура направила в суд дело экс-депутата из Крыма по обвинению в госизмене

фото © Новости Крыма

Обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, который подозревается в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.

«Расследованием установлено, что в 2014 году обвиняемый совместно с другими депутатами Верховной Советов АР Крым изменил присяге на верность Украине и проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий России об оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав России на правах субъекта федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 марта 2014 года депутаты Верховной Рады АРК проголосовали за проведение референдума, а после этого 11 марта 2014 года на заседании крымского парламента приняли другое постановление о независимости полуострова.

«Указанными решениями обвиняемый совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым пытались скрыть оккупацию полуострова Крым Вооруженными силами России и создать впечатление легитимности присоединения полуострова к России на основе якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г.. Севастополя», – сообщили в прокуратуре.

Действия экс-депутата украинские следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В прокуратуре не сообщают имени обвиняемого.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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