Туристы нашли в Крыму древние скелеты

фото © Александр Якушечкин

На вершине хребта Перчем, который возвышается над Судаком, что на юго-востоке Крыма, обнаружены целые россыпи скелетов колонии коралловых полипов, возраст которых насчитывает около 145 миллионов лет.

Фото необычной находки опубликовал краевед Александр Якушечкин в группе «Крым. История. Культура. Краеведение» в соцсети Facebook.

Как рассказал директор музея окаменелостей в Ливадии Валентин Вербицкий, крымские горы сложены известняковыми отложениями древнего океана Тетис.

«Судак, так же как и основная гряда Крымских гор, сложен из отложений Юрского периода , а внутренняя гряда относится к меловому периоду », — поделился эксперт.

Также он добавил, что потухший вулкан Карадаг, что на юго-востоке полуострова, как и мыс Фиолент в окрестностях Севастополя, считается прародителем всего Крыма.

«Они взорвались с разницей в несколько миллионов лет и дали такую небольшую трещину, толчок для формирования крымского рельефа. Например, гора Сокол в Судаке — это самый большой коралловый риф в Европе», — отметил Валентин Вербицкий.

Поэтому окаменелости там встречаются буквально на каждом шагу. Однако найденный Якушечкиным куст необычно большой и наглядный. По мнению Вербицкого, эти кораллы относятся к виду колониальные мадрепоровые.

Фото Александр Якушечкин

В тексте использованы материалы: Форпост

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