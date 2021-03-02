Общество
Туристы нашли в Крыму древние скелеты
фото © Александр Якушечкин
На вершине хребта Перчем, который возвышается над Судаком, что на юго-востоке Крыма, обнаружены целые россыпи скелетов колонии коралловых полипов, возраст которых насчитывает около 145 миллионов лет.
Фото необычной находки опубликовал краевед Александр Якушечкин в группе «Крым. История. Культура. Краеведение» в соцсети Facebook.
Как рассказал директор музея окаменелостей в Ливадии Валентин Вербицкий, крымские горы сложены известняковыми отложениями древнего океана Тетис.
«Судак, так же как и основная гряда Крымских гор, сложен из отложений Юрского периода , а внутренняя гряда относится к меловому периоду », — поделился эксперт.
Также он добавил, что потухший вулкан Карадаг, что на юго-востоке полуострова, как и мыс Фиолент в окрестностях Севастополя, считается прародителем всего Крыма.
«Они взорвались с разницей в несколько миллионов лет и дали такую небольшую трещину, толчок для формирования крымского рельефа. Например, гора Сокол в Судаке — это самый большой коралловый риф в Европе», — отметил Валентин Вербицкий.
Поэтому окаменелости там встречаются буквально на каждом шагу. Однако найденный Якушечкиным куст необычно большой и наглядный. По мнению Вербицкого, эти кораллы относятся к виду колониальные мадрепоровые.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Туристы нашли в Крыму древние скелеты фото
На вершине хребта Перчем, который возвышается над Судаком, что на юго-востоке Крыма, обнаружены целые россыпи скелетов колонии коралловых полипов, возраст которых насчитывает около 145 миллионов лет.
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