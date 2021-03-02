Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресенье

В воскресенье ночью в Симферополе произошла страшная авария. В час ночи BMW выехал за пределы дороги и на большой скорости врезался в дерево.

Иномарка загорелась вместе с тремя людьми. В результате аварии из-за сильного удара погибла двадцатилетняя девушка.

Авария произошла ночью в воскресенье.

Как удалось узнать КП-Крым, Анастасия Смолина, девушка, которая разбилась в автомобильной аварии около торгового центра «Южная галерея», была студенткой Крымского федерального университета. Студентка обучалась на четвертом курсе журналистики.

— В этой аварии погибла наша студентка, умница и красавица Настя Смолина. Слова бессмысленны. Трагедия для семьи и близких. Кафедра журналистики приносит искренние соболезнования. Настю все очень любили. В этом году она должна была защитить диплом, — написала в Facebook преподаватель погибшей девушки доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и журналистики КФУ Виктория Кондратская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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