Соцсети ужаснули фото загноившихся швов после кесарева в крымской больнице

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В соцсетях разгорелся скандал из-за несвоевременного оказания медицинской помощи сироте из Крыма.

Общественная организация «Добро мира – Волонтеры Крыма» опубликовала в соцсетях информацию о 20-летней сироте из Джанкоя, которая 13 февраля родила ребенка в местном роддоме. Девушке сделали кесарево сечение, однако спустя три недели швы так и не зажили и нагноились. Это состояние сопровождается высокой температурой выше 39 градусов, которая держится в течение пяти дней.

Со слов девушки, в Джанкойской Центральной районной больнице ей рекомендовали помазать шов йодом и отказали в госпитализации.

«Речь идет о здоровой 20-летней девушке без хронических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ или других болезней, осложняющих ситуацию», — уточнила директор организации Валерия Петрусевич.

Кроме того, по данным «Волонтеров Крыма», вследствие тяжелых родов ребенок находится в реанимации в Симферополе на аппарате искусственной вентиляции легких. В будущем ему грозит инвалидность.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма, в настоящее время девушка госпитализирована в Джанкойскую ЦРБ.

«По указанным фактам назначена служебная проверка. 02.03.2021 девушка переведена в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко». Ребенок находится в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» в удовлетворительном состоянии и готов к выписке», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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