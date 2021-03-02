СК начал проверку сведений о ненадлежащем оказании медпомощи роженице в Джанкое

Правоохранители проверят информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице и ребенку в Джанкойской центральной районной больнице.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга интернет-пространства в группе волонтерского движения Крыма был выявлен пост, в котором сообщается об оказании некачественной медицинской помощи жительнице Джанкойского района из числа сирот при принятии у нее родов и ее новорожденному ребенку, – сообщила Постнова. – Организована и проводится процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего».

Также установлением обстоятельств произошедшего занялась прокуратура Крыма. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи молодой девушке во время родов и в послеоперационный период. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным министерства здравоохранения республики, сегодня девушку и ребенка перевели в другие медорганизации, также начата служебная проверка. «Девушка переведена в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко». Ребенок находится в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» в удовлетворительном состоянии и готов к выписке», – сообщили в министерстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в результате действий медперсонала после родов ребенок попал в реанимацию, а у роженицы начался воспалительный процесс. Представители пострадавшей высказывают мнение, что медицинская помощь девушке оказывалась некачественно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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