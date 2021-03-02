Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +6
море +9

Происшествия

Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за трату пожертвований на азартные игры

Полиция задержала 31-летнего жителя крымской столицы, который пояснил, что к мошенничеству его подтолкнула зависимость от азартных игр.

Об этом сообщили в пресс службе МВД по Республике Крым.

Еще в январе прошлого года в полицию Симферополя поступило больше десяти заявлений от жителей города о том, что малознакомый мужчина под предлогом болезни ребенка, завладел разными суммами денежных накоплений граждан.

«Минувшие несколько лет игромания настолько прочно вошла в его жизнь, что зарабатываемых денег перестало хватать. Мужчине пришлось брать взаймы у всех знакомых и друзей, обманывая их, что деньги нужны для оказания помощи больному ребенку. Все полученные от неравнодушных людей деньги он потратил игровые автоматы», — рассказали в пресс службе.

Теперь в отношении азартного игра возбуждено сразу несколько уголовных дел, санкции по которым могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина украл телевизор с витрины магазина. В отдел полиции Симферополя поступило три аналогичных сообщения от руководителей магазинов города о том, что неизвестное лицо в разные дни путем свободного доступа совершило кражу брендовых моделей одежды, а также телевизора, стоящего на витрине у входа в торговую точку.

ФСБ задержала 20-летнего наркодилера в Севастополе. Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали 20-летнего гражданина, который покупал через интернет наркотики и перепродавал их в Крыму.

По дороге на металлолом: в Крыму раскрыли кражу авто без двигателя. В Крыму сотрудники Госавтоинспекции раскрыли кражу автомобиля «ГАЗель» без двигателя. Транспортное средство собирались сдать на утилизацию, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Ялте мужчина лишился дорогого имущества после посиделок в баре. Полицейские в Ялте задержали двух приезжих мужчин, которые ограбили постояльца одной из местных гостиниц.

Происшествия
Соцсети ужаснули фото загноившихся швов после кесарева в крымской больнице

Соцсети ужаснули фото загноившихся швов после кесарева в крымской больнице

В соцсетях разгорелся скандал из-за несвоевременного оказания медицинской помощи сироте из Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом

В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом

Показатели смертности от коронавируса в 3-4 раза выше, чем средние по России.

Происшествия
В Крыму произошла тройная авария с участием пассажирского автобуса: есть жертвы

В Крыму произошла тройная авария с участием пассажирского автобуса: есть жертвы видео

ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика «КамАЗ» и легковой машины Peugeot, произошло утром 2 марта в районе поворота в Евпаторийской трассы к Химпоселку в границах города Саки.

Водный кризис
Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов

Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации