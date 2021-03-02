Происшествия
Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за трату пожертвований на азартные игры
Полиция задержала 31-летнего жителя крымской столицы, который пояснил, что к мошенничеству его подтолкнула зависимость от азартных игр.
Об этом сообщили в пресс службе МВД по Республике Крым.
Еще в январе прошлого года в полицию Симферополя поступило больше десяти заявлений от жителей города о том, что малознакомый мужчина под предлогом болезни ребенка, завладел разными суммами денежных накоплений граждан.
«Минувшие несколько лет игромания настолько прочно вошла в его жизнь, что зарабатываемых денег перестало хватать. Мужчине пришлось брать взаймы у всех знакомых и друзей, обманывая их, что деньги нужны для оказания помощи больному ребенку. Все полученные от неравнодушных людей деньги он потратил игровые автоматы», — рассказали в пресс службе.
Теперь в отношении азартного игра возбуждено сразу несколько уголовных дел, санкции по которым могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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