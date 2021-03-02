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Происшествия

Сигнал о минировании здания ГИБДД в Феодосии оказался ложным

11:43 вторник, 2 марта 2021
Феодосия

Оцепление, выставленное ранее по периметру здания ГИБДД в Феодосии после сообщения о минировании, снято.

Движение на прилегающих улицах восстановлено, подразделение работает в штатном режиме.

«Возможная угроза жизни и здоровью людей не подтверждается. Поступивший сигнал оказался ложным», - сказали корреспонденту в территориальном отделе МВД по г.Феодосии.

Как сообщалось ранее, утром во вторник в оперативные службы Феодосии поступил сигнал о минировании здания местного ГИБДД. Силовики выставили оцепление. Движение на прилегающих улицах было перекрыто. Информации об оцеплении появилась в местной таксистской группе в соцсетях в 9.37 утра. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

После сигнала о минировании оцеплено здание ГИБДД Феодосии. Утром во вторник в Феодосии силовиками было оцеплено здание местного ГИБДД.

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