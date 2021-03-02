Общество
Севастопольцы пьют больше крымчан, но меньше курят
фото © Новости Крыма
Затраты на алкоголь в структуре расходов на одного человека в Севастополе увеличились более чем в шесть раз.
В Республике Крым, в сравнении с Севастополем, люди меньше пьют, но больше курят. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Сообщается, что затраты на покупку алкоголя в среднем на одного человека в Крыму составляют 0,8% в структуре потребительских расходов. В Севастополе на алкоголь тратят вдвое больше – 1,9%, пишет телеграмм-канал «Территория Крым». При этом затраты на покупку сигарет в Крыму в среднем на одного жителя составляют 5,4%, тогда как в Севастополе в полтора раза меньше – 3,6%.
По сравнению с прошлым годом затраты на алкоголь в структуре расходов на одного человека в Севастополе увеличились более чем в шесть раз, в то время как на покупку табака, наоборот, снизились на 0,8%.
В Крыму увеличились обе статьи расходов – на 0,2% и 0,7% соответственно.
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