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Власть

Севастопольский «огурец» сделают двухуровневой развязкой

Реконструкцию развязки на пересечении дороги от Камышовой бухты с проспектом Генерала Острякова в Севастополе начнут в августе.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

«Проводится подготовка к началу строительно-монтажных работ в 2021 году, это реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог Севастополь – порт Камышовая бухта и проспект Генерала Острякова – улица Хрусталева, так называемый «огурец», – сообщил Иено. – Планируется заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы до 31 марта 2021 года».

Развязка «огурец» представляет собой транспортное кольцо с пятью выездами. Свое название в народе она получила за счет продолговатой формы. Основной этап выполнения работ запланирован на период с августа 2021 по декабрь 2022 года.

Также планируется корректировка федеральной целевой программы развития полуострова с уточнениями сроков работ по этой развязке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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