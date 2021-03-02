Прокуратура Крыма начала проверку из-за «пробитого дна» маршрутки

Прокуратура Крыма проведет проверку по факту инцидента в одной из маршруток Симферополя.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что в городском автобусе на маршруте 61 под одной из пассажирок провалился пол. Девушка не пострадала, но потеряла подошву ботинка.

«В рамках проверки специалисты дадут оценку действиям уполномоченных должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание и осуществляющих контроль выпуска на линию транспортных средств», - рассказали в прокуратуре.

При наличии оснований специалисты примут меры, в том числе решат вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Кроме того, замминистра транспорта РК Николай Лукашенко рассказал, что из-за инцидента по всему Крыму проверят весь подвижной состав общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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