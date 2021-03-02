Прогноз погоды в Крыму на вторник 2 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 2 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед, изморозь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 75 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 83 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 79 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около -1 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 85 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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