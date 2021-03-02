Появится ли крымская вакцина от коронавируса?

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Ученые добились определенных успехов и проводят дополнительные исследования.

В Крымском федеральном университете получили подтверждение новосибирского центра «Вектор» об эффективности первой синтетической вакцины от коронавируса. Она приводит к выработке антител у подопытных мышей, но необходимо откорректировать дозу.

- Пока испытания будут продолжены на кроликах и мышах, - сообщил КП-Крым проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - До проведения исследований на людях еще далеко, но это перспектива этого года.

Первыми эффективность вакцины на себе проверит группа разработчиков из университетской лаборатории ДНК-лекарств. Интерес представляет не только выработка антител к коронавиурсу, а результативность самого метода - в случае успеха на его основе можно создавать вакцины нового поколения от разных вирусов. Их преимущество в легком аэрозольном введении, быстром производстве нужного количества доз и упрощенных условиях хранения в сравнении с «живыми» вакцинами.

- Все просят назвать сроки, но тут спешка ни к чему, поскольку если сам метод ДНК-вакцин будет признан, это большой шаг вперед в борьбе с разными вирусами, - убежден Кубышин.

Напомним, в начале ноября ученые КФУ приступили к исследованиям на животных первой синтетической вакцины от коронавируса. В ее изготовлении применили методику создания ДНК-лекарств на основе олигонуклеотидов — участков, в которые встраивается геном возбудителя болезни и активатор врожденного иммунитета. Эту же технологию ученые решили применить в разработке вакцины — подсадить в ДНК антиген с фрагментом генома возбудителя коронавирусной инфекции. Теоретически это должно сработать, поскольку этот метод используется в ДНК-лекарствах для лечения меланомы и воспалительного процесса при ревматоидном артрите.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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