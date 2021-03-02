После сигнала о минировании оцеплено здание ГИБДД Феодосии

Утром во вторник в Феодосии силовиками было оцеплено здание местного ГИБДД.

Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым со ссылкой на источник в силовых структурах, в оперативные службы Феодосии поступил сигнал о минировании.

В настоящее время по периметру здания выставлено оцепление, движение на прилегающих улицах перекрыто.

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