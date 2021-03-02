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Происшествия

После сигнала о минировании оцеплено здание ГИБДД Феодосии

09:45 вторник, 2 марта 2021
Феодосия

Утром во вторник в Феодосии силовиками было оцеплено здание местного ГИБДД.

 Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым со ссылкой на источник в силовых структурах, в оперативные службы Феодосии поступил сигнал о минировании. 

В настоящее время по периметру здания выставлено оцепление, движение на прилегающих улицах перекрыто.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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