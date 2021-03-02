Происшествия
После сигнала о минировании оцеплено здание ГИБДД Феодосии
Утром во вторник в Феодосии силовиками было оцеплено здание местного ГИБДД.
Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым со ссылкой на источник в силовых структурах, в оперативные службы Феодосии поступил сигнал о минировании.
В настоящее время по периметру здания выставлено оцепление, движение на прилегающих улицах перекрыто.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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