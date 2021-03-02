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Полицейский отрицает факт профилактики поддержки Навального в Крыму
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Блогер снял на видео проверку документов под предлогом противодействия оппозиционным настроениям.
В Крыму действительно проверяли документы, ссылаясь на профилактику поддержки оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом сообщили источники «Новой газеты».
Ранее СМИ писали о том, что в социальной сети появилось видео «спецоперации», которую якобы запустила бахчисарайская Госавтоинспекция. Крымский блогер Сергей Псарев опубликовал видео, сообщив, что его остановили на дороге и спросили, поддерживает ли он Навального, требуя при этом предъявить документы.
По информации «Новой газеты», случай произошел в Бахчисарае 27 февраля. Одним из полицейских на видео оказался глава ГИБДД ОМВД по Бахчисарайскому району Александр Булахов. По его словам, когда он приблизился к машине, никакой речи о Навальном не услышал, при этом сам водитель, уверяет Булахов, пытался делать провокации на политическую тематику.
23 января на полуострове провели митинги в поддержку Навального. В Севастополе задержали 11 протестующих, присудив им до семи суток ареста. В столице Крыма было задержано 15 участников акции.
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