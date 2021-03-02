Происшествия
Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма
фото © Новости Крыма
В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.
Об этом сообщает Роспотребнадзор по Краснодарскому краю, пишет «Коммерсант-Кубань».
«В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора нашли в пансионате более 400 кг просроченной продукции. Сотрудники пищеблока отстранены от работы», - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам представителя ведомства Ирины Воронковой, у повара был выявлен такой же возбудитель вируса – ротавирус, что и отравившихся в пансионате им. Майнстренко футболистов. Она уточнила, что патоген мог попасть к детям через салат «Оливье».
По решению суда пансионат приостановил работу на 60 суток.
Две десятка воспитанников крымской Академии футбола находились на сборах в пансионате им. А. Майстренко в Широкой Балке (Новороссийск). В данном пансионате и ранее были случаи острой кишечной инфекции.
Восемнадцатого февраля дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на пищевое расстройство. С признаками отравления они были госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Медики диагностировали у ребят ротавирус.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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