Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма

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В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.

Об этом сообщает Роспотребнадзор по Краснодарскому краю, пишет «Коммерсант-Кубань».

«В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора нашли в пансионате более 400 кг просроченной продукции. Сотрудники пищеблока отстранены от работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам представителя ведомства Ирины Воронковой, у повара был выявлен такой же возбудитель вируса – ротавирус, что и отравившихся в пансионате им. Майнстренко футболистов. Она уточнила, что патоген мог попасть к детям через салат «Оливье».

По решению суда пансионат приостановил работу на 60 суток.

Две десятка воспитанников крымской Академии футбола находились на сборах в пансионате им. А. Майстренко в Широкой Балке (Новороссийск). В данном пансионате и ранее были случаи острой кишечной инфекции.

Восемнадцатого февраля дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на пищевое расстройство. С признаками отравления они были госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Медики диагностировали у ребят ротавирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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