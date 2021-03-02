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Происшествия

Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму

15:47 вторник, 2 марта 2021
Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму

фото © Валерия Петрусевич

Потерпевшая Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию.

Неизвестные разбили молотком автомобиль директора благотворительной организации «Добро Мира: Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что инцидент произошел в ее закрытом дворе, где установлены камеры видеонаблюдения.

Накануне Петрусевич опубликовала информацию о том, что 20-летняя девушка-сирота родила ребенка с большими проблемами: у новорожденного отек головного мозга, он находится в симферопольской реанимации. Роды принимали 13 феврали, у девушки гноятся швы после кесарева сечения. В Джанкойской центральной районной больнице, по словам Петрусевич, девушке обработали швы йодом и отправили домой лечиться самостоятельно.

После публикации пострадавшую все-таки госпитализировали, а Следком начал проверку информации о том, что крымские медики после родов замазали гниющие раны девушки-сироты йодом.

Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию, заявив, что требуется разбирательство. При этом она поблагодарила за проявленный интерес и придание огласки ситуации с пострадавшей роженицей.

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