Происшествия
Машину волонтера разбили молотком после публикации о медицине в Крыму
фото © Валерия Петрусевич
Потерпевшая Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию.
Неизвестные разбили молотком автомобиль директора благотворительной организации «Добро Мира: Волонтеры Крыма» Валерии Петрусевич. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что инцидент произошел в ее закрытом дворе, где установлены камеры видеонаблюдения.
Накануне Петрусевич опубликовала информацию о том, что 20-летняя девушка-сирота родила ребенка с большими проблемами: у новорожденного отек головного мозга, он находится в симферопольской реанимации. Роды принимали 13 феврали, у девушки гноятся швы после кесарева сечения. В Джанкойской центральной районной больнице, по словам Петрусевич, девушке обработали швы йодом и отправили домой лечиться самостоятельно.
После публикации пострадавшую все-таки госпитализировали, а Следком начал проверку информации о том, что крымские медики после родов замазали гниющие раны девушки-сироты йодом.
Валерия Петрусевич отказалась комментировать ситуацию, заявив, что требуется разбирательство. При этом она поблагодарила за проявленный интерес и придание огласки ситуации с пострадавшей роженицей.
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