Крымчан пугают отравленной рыбой из-за ЧП на турецком сухогрузе

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Жители Крыма пересылают друг другу предупреждение о том, что местная рыба на городских прилавках непригодна в пищу, потому что отравлена ядовитым веществом, попавшим в воды Керченского пролива с борта сухогруза April.

Напомним, речь идет о происшествии у берегов Тамани 19 февраля. Экипаж судна April, следовавшего из Таганрога в турецкий порт Самсун, подал сигнал бедствия в связи с ухудшением здоровья одного из моряков. Механик скончался на борту, остальных эвакуировали в ЦРБ города Темрюка Краснодарского края.

Краевое отделение МЧС сообщило, что сухогруз перевозил ядовитое вещество ферросилиций. В ведомстве уточнили, что угрозы для населения эта утечка не представляет.

Тем не менее самые настоящие страшилки пошли в народ: рыба отравлена, поэтому покупать морепродукты нельзя.

Как сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, никаких наблюдений о том, что в Керченском проливе гибнет рыба или рыба отравлена, нет.

«Мы такое не фиксировали. Если бы было отравляющее вещество в воде, то была бы массовая гибель рыбы, а ее нет», — рассказал ForPost руководитель Керченского отделения АзНИИРХ Сергей Высочин.

По данным Института биологии южных морей РАН, ферросилиций относится к довольно ядовитым веществам. Для людей особенно опасна его пыль, которая относится к третьему классу опасности. При взаимодействии с водой происходит реакция с образованием водорода.

«Предположительно при попадании в воду ферросилиций не должен накапливаться в тканях гидробионтов и вызывать отравления», — рассказала ForPost кандидат биологических наук, сотрудник ИнБЮМ Евгения Карпова.

В администрации Центрального рынка Керчи заверили, что вся мясная продукция, а также рыба, проходят ветеринарный контроль.

«Кроме этого, сама администрация контролирует на местах торговли, визуально оценивая качество товара. Если контролерам что-то кажется подозрительным, то они могут выборочно отправить продукцию на дополнительную проверку», — отметил представитель рынка Игорь Осипов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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