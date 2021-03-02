Камышовое шоссе в Севастополе обещают доделать к сентябрю

Основные работы по строительству объекта ФЦП - региональной дороги Севастополь – Камышовая бухта протяженностью 6,73 км, планируют завершить в начале июня.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил начальник Департамента транспорта Павел Иено.

«Работы ведутся согласно графика. В апреле планируем приступить к укладке верхнего слоя асфальта. Ждем установления положительной температуры и ближе к летнему сезону, наверное, в начале июня, планируем закончить», – отметил чиновник.

Он напомнил, что на Камышовом шоссе появятся три надземных пешеходных перехода. Их намерены начать строить в августе и завершить строительство в сентябре. По словам Иено, в ближайшее время после пересмотра скоростного режима и определения мест расположения переходов, начнут работы по их проектированию и строительству.

«Поэтому сроком контракта на сегодняшний день определили - сентябрь 2021 года», – заключил чиновник.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции по управлению ФЦП, общая стоимость работ по реконструкции региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта составит 2 млрд 420 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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