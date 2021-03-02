Какой сегодня праздник 2 марта

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Сегодня, 2 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день спички

Фото pixabay.com

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Но надо также отметить, что спички за всю свою богатую историю, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Вот лишь несколько примеров – вместо счетных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьевки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов.

День создания добровольных народных дружин

Это словосочетание появилось на свет в марте 1959 года, когда было подписано постановление ЦК КПСС и Совмина СССР под номером 218 – «Об участии трудящихся в охране общественного порядка».

Первая добровольная народная дружина охраны общественного порядка возникла на Кировском заводе. Идею подхватили и работники других ленинградских предприятий.К 1984 году в Советском Союзе существовало 282 тысячи добровольных народных дружин, которые объединяли 13 миллионов человек, и около 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка, где располагались штабы ДНД. Ежедневно с милицией на охрану общественного порядка в СССР заступали 400 тысяч дружинников.

После распада СССР деятельность добровольных народных дружин охраны общественного порядка фактически прекратилась.Попытки возрождения ДНД начались уже в 1990-х годах, но почти сразу эксперты отметили — количество желающих помогать МВД в борьбе с преступностью безвозмездно в новых политических условиях минимально.

Федор Тирон

В этот день поминали двух святых - праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона.

Также сегодня, 2 марта, отмечают такие праздники:

- День памяти священномученика Ермогена

- День считания ворон

- День рождения компакт-диска

- День сливочно-бананового пирога (National Banana Cream Pie Day) в США

- День инженера в Хорватии

- День старых вещей (National Old Stuff Day) в США

- День крестьян в Мьянме

- День чтения по всей Америке (National Read Across America Day) - США

- День независимости штата Техас

- День американского гражданства в Пуэрто-Рико

- День Военно-воздушных сил Шри-Ланки

- День победы в битве при Адуа в Эфиопии

- День Джеймса Рональда Вебстера в Ангилье

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Мина, Роман, Маркиан, Карл, Папий, Порфирий, Гермоген (Ермоген), Мариамна (Маримьяна, Марианна), Федор (Феодор Тирон).

Что происходило 2 марта в прошлые годы

1796 - Французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией.

1831 - Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Всеплохие признаки».

1836 - В городке Вашингтон-на-Бразоси на съезде американцев Техаса была провозглашена независимость этого штата от Мексики.

1923 - В США вышел в свет первый номер журнала «Time»32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей.

1930 - в газете «Правда» опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов» о «перегибах на местах», допущенных при коллективизации.

1949 - Завершился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часов и был осуществлен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 - Марокко стала независимым султанатом во главе с Мухаммедом V.

1958 - Английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду.

1962 - В Бирме произошел государственный переворотпремьер-министр генерал Не он распустил правительство, объявил о создании Революционного совета и выдвинул программу «Бирманский путь к социализму».

1969 - Начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.

1972 - С мыса Канаверал (штат Флорида) в направлении к Юпитеру стартовал космический аппарат «Пионер-10.

1993 - Основана Академия медицинских наук Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 марта. Какие праздники будут завтра?

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