Водный кризис
Развитие сюжета: Симферопольцам сказали готовиться к грязной воде из кранов ● Снегопады пока существенно не повлияли на притоки воды в Крыму ● «Ледники» Крыма может быть наполнят подземные бассейны ● В Крыму завершается строительство Бештерек-Зуйского водозабора ● В Симферопольское водохранилище есть небольшой приток воды
Аксенов заявил о «безвредности» технологии опреснения воды
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заверил крымчан, что прямых противопоказаний для употребления воды из опреснительных установок, которые построят в Крыму, нет.
Об этом он заявил на совещании по водообеспечению.
«Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, по поводу того, что опреснение – это вредно. Коллеги, вреда точно никакого нет, – сказал Аксенов. – У всех, у кого обратный осмос на фильтрах стоит, особенно на кухнях, такая же, по сути, опресненная вода, очищенная».
Глава Крыма подчеркнул, что альтернативы опреснению воды в Крыму сейчас нет. «Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым – только опреснительные установки», – отметил Аксенов.
Средства на строительство опреснительных установок в Крыму заложены в новую редакцию ФЦП. Одну опреснительную установку, вода из которой будет подаваться в Симферополь, построят в Сакском районе, в поселке Фрунзе. Вторую – в Ялте, земельный участок для ее размещения уже выделен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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