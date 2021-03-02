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Водный кризис

Аксенов заявил о «безвредности» технологии опреснения воды

08:23 вторник, 2 марта 2021
Аксенов заявил о «безвредности» технологии опреснения воды

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил крымчан, что прямых противопоказаний для употребления воды из опреснительных установок, которые построят в Крыму, нет.

Об этом он заявил на совещании по водообеспечению.

«Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, по поводу того, что опреснение – это вредно. Коллеги, вреда точно никакого нет, – сказал Аксенов. – У всех, у кого обратный осмос на фильтрах стоит, особенно на кухнях, такая же, по сути, опресненная вода, очищенная».

Глава Крыма подчеркнул, что альтернативы опреснению воды в Крыму сейчас нет. «Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым – только опреснительные установки», – отметил Аксенов.

Средства на строительство опреснительных установок в Крыму заложены в новую редакцию ФЦП. Одну опреснительную установку, вода из которой будет подаваться в Симферополь, построят в Сакском районе, в поселке Фрунзе. Вторую – в Ялте, земельный участок для ее размещения уже выделен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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