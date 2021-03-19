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Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

19:37 пятница, 19 марта 2021
Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

фото © Новости Крыма

В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Необходимость процедуры возникла 20 марта 2020 года, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа №201. Этим документом Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. 

«Если иноагент по какой-либо причине является собственником такого земельного участка, то согласно п.1 ст.238 Гражданского кодекса РФ право собственности должно быть отчуждено в течение года с момента его наступления», – сообщила зампредседателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистр) РК Татьяна Вяткина и добавила, что к таким случаям относятся вступление в право наследования и договора дарения.

Что касается иностранных граждан или предприятий, которые имели в собственности участки на приграничных территориях на 20 марта 2020 года, они должны были провести их отчуждение: продать, подарить, передать в муниципальную или государственную собственность к 20 марта этого года. При этом предоставлялось право на оформление договора аренды данной земли.

«Если же такое имущество не отчуждено в указанные законом сроки, то оно подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы. Кроме того, оно может быть передано в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику определенной судом стоимости», – продолжила Вяткина и добавила, что в этом случае размер компенсации будет уменьшен на сумму затрат по его отчуждению. В случае, если бывшего собственника не устоит размер компенсации, он может быть обжалована в вышестоящей инстанции.

Зампредседателя Госкомрегистра РК также добавила, что с 20 мая 2020 года уполномоченные органы не регистрировали сделки по приватизации и приобретению земельных участков, находящихся на приграничных территориях, в собственность иностранным гражданам.

По данным ведомства, на 1 января 2021 года в собственности иностранных граждан находились около 11 тысяч таких участков. По этой причине высока вероятность, что в ближайшее время прокуратуре РК придется ходатайствовать об изъятии этой земли через суд. В этом случае иноагенты лишатся не только земельного участка, но и расположенной на ней недвижимости. Данная норма прописана ст. 1,3,5 ЗК РФ и гласит, что принудительное отчуждение земельного участка возможно только одновременно с объектами капитального строительства, находящимися на нем, пояснила Вяткина.

Запрет на приобретение земли в собственность иностранными агентами не является каким-либо нововведением – он действует во многих странах. В России этот запрет регламентирован п.3 ст.15 Земельного кодекса (ЗК) РФ и действует с 30 октября 2001 года. При этом перечень приграничных территорий периодически дополняется и утверждается президентом РФ. Данная норма является императивной, то есть обязательной, и не подлежит какой-либо интерпретации.

В перечень таких территорий вошли 19 из 27 муниципальных образований РК, в том числе 11 районов: Бахчисарайский, Джанкойский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский и Черноморский. А также восемь городских округов: Алушта, Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия и Ялта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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