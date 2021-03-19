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Все подводные лодки России покинули Севастополь
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Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.
Об этом в Севастополе сообщил командующий ЧФ РФ, вице-адмирал Игорь Осипов.
«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», — сказал сегодня Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.
По словам старшего офицера бригады подлодок ЧФ, капитана I ранга Анатолия Варочкина, это беспрецедентный случай как для флотов России, так и для флотов иностранных государств.
«Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», – подчеркнул Варочкин.
Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщали о выходе в море подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород» из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений.
Мероприятия, как отмечалось, должны были продлиться до 18 марта, чтобы экипажи подводных лодок вернулись в пункты базирования накануне своего профессионального праздника.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Все подводные лодки России покинули Севастополь
Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.
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