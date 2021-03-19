Все подводные лодки России покинули Севастополь

фото © vpk.name

Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.

Об этом в Севастополе сообщил командующий ЧФ РФ, вице-адмирал Игорь Осипов.

«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», — сказал сегодня Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.

По словам старшего офицера бригады подлодок ЧФ, капитана I ранга Анатолия Варочкина, это беспрецедентный случай как для флотов России, так и для флотов иностранных государств.

«Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», – подчеркнул Варочкин.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщали о выходе в море подводных лодок «Колпино» и «Великий Новгород» из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений.

Мероприятия, как отмечалось, должны были продлиться до 18 марта, чтобы экипажи подводных лодок вернулись в пункты базирования накануне своего профессионального праздника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самолеты НАТО увеличили число полетов возле Крыма. Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у Крымского полуострова увеличилось на 60% с конца 2018 года, сообщил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.

НАТО подберется как можно ближе к Крыму. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».

Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса. Военнослужащие осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.

В Крыму планируется проведение масштабных учений. В Крыму ведется подготовка к масштабным военным учениям. В них будут задействованы более 500 единиц военной техники и двух тысяч военнослужащих.