Власть
Власти в Крыму требуют снести украинский храм в Евпатории до 24 марта
Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент 15 марта получил от властей Крыма очередное требование о демонтаже украинского храма успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина» в Евпатории.
Об этом сообщил представитель Краевой рады украинцев Крыма, главный редактор газеты «Кримська Світлиця» Андрей Щекун.
«15 марта 2021 митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент получил очередное требование от так называемого «Управления Федеральной службы приставов по Республике Крым по г.. Евпатории» о немедленном демонтаже храма прихода во имя Успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина». Согласно требованию властей, демонтаж храма и освобождение муниципальной земельного участка должно быть выполнено до 24 марта 2021 года», – написал Щекун на своей странице в Facebook.
Публично власти Крыма очередное требование по сносу храма в Евпатории не комментируют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Специалисты изучат состояние здания старейшего храма Крыма. Специалисты подготовят акт технического состояния старейшей крымской действующей церкви – храма Иоанна Предтечи, расположенного в Керчи.
Посольство России заявило о «циничном вторжении» США в религиозные дела в Крыму. Посольство России в США заявило о вмешательстве законодателей США в религиозные дела в Крыму.
Крымская епархия призвала к вакцинации от вредоносного поветрия. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь попросил верующих привиться от коронавируса.
Священник из Евпатории хочет побить мировой рекорд. Священник-пауэрлифтер из Евпатории Дмитрий Чкана планирует поднять больше 170 килограммов в технике «военный жим» на соревнованиях «Открытая тренировка. Кубок Севастополя».
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега
В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.
Все подводные лодки России покинули Севастополь
Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.
СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты
СК возбудил дело о взятке в отношении задержанного сотрудника администрации Ялты.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
16 марта
Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много
По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями превысили прошлогодние на 300%.