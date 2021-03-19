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Власть

Власти в Крыму требуют снести украинский храм в Евпатории до 24 марта

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент 15 марта получил от властей Крыма очередное требование о демонтаже украинского храма успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина» в Евпатории.

Об этом сообщил представитель Краевой рады украинцев Крыма, главный редактор газеты «Кримська Світлиця» Андрей Щекун.

«15 марта 2021 митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент получил очередное требование от так называемого «Управления Федеральной службы приставов по Республике Крым по г.. Евпатории» о немедленном демонтаже храма прихода во имя Успения образа Божией Матери «Неопалимая Купина». Согласно требованию властей, демонтаж храма и освобождение муниципальной земельного участка должно быть выполнено до 24 марта 2021 года», – написал Щекун на своей странице в Facebook.

Публично власти Крыма очередное требование по сносу храма в Евпатории не комментируют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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