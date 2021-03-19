Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +5
море +9

Власть

Власти Симферополя уверяют, что пока не будут сносить рынок на улице Залесской

Демонтировать торговые павильоны на улице Залесской в Симферополе пока не будут, заверил исполняющий обязанности главы города Валентин Демидов.

Информация об этом размещена на сайте администрации Симферополя.

«Ранее принятое решение о демонтаже является преждевременным. Действие постановления будет приостановлено. Также поручаю начальнику управления торговли и бытового обслуживания населения – в недельный срок подготовить предложения по дальнейшей работе рынка. После будем вместе с гражданами определять дальнейший план наших действий по развитию данной территории», – цитирует Демидова пресс-служба администрации.

Ранее городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

16 марта, работники рынка провели собрание против его сноса.

В комментарии местному блогеру сотрудники рынка рассказали, что всегда официально платили аренду за павильоны и налоги за торговую деятельность. Они удивлены, что павильоны рынка признали самовольными постройками.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма. Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.

Эксперт рассказал, как Крыму решить проблему с засухой. Летний максимум осадков поможет улучшить ситуацию с водой в Симферопольском водохранилище, а также возобновить работу родников, которые из-за засухи прекратили функционировать.

Ялтинцам предложили выбрать вариант клумбы на набережной. Администрация Ялты запланировала благоустройство клумбы возле знаменитого платана на ялтинской набережной.

Трупы животных продолжают свозить на закрытый скотомогильник в Крыму. По официальной информации, «кладбище домашних животных» в Раздольненском районе давно не работает.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов

Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.

Водный кризис
Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым

Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины допускал это ранее «в случае гуманитарной катастрофы».

Главное за вчера

«Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан

Правительство России выделило 3,2 миллиарда рублей на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя. Эти деньги направят на исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на ремонт сетей водоснабжения.

вчера

Власть
НАТО подберется как можно ближе к Крыму

НАТО подберется как можно ближе к Крыму

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации