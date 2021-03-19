Власть
Власти Симферополя уверяют, что пока не будут сносить рынок на улице Залесской
Демонтировать торговые павильоны на улице Залесской в Симферополе пока не будут, заверил исполняющий обязанности главы города Валентин Демидов.
Информация об этом размещена на сайте администрации Симферополя.
«Ранее принятое решение о демонтаже является преждевременным. Действие постановления будет приостановлено. Также поручаю начальнику управления торговли и бытового обслуживания населения – в недельный срок подготовить предложения по дальнейшей работе рынка. После будем вместе с гражданами определять дальнейший план наших действий по развитию данной территории», – цитирует Демидова пресс-служба администрации.
Ранее городская администрация Симферополя решила снести рынок на улице Залесской, 97. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
16 марта, работники рынка провели собрание против его сноса.
В комментарии местному блогеру сотрудники рынка рассказали, что всегда официально платили аренду за павильоны и налоги за торговую деятельность. Они удивлены, что павильоны рынка признали самовольными постройками.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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