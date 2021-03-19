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Власть

В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции

13:26 пятница, 19 марта 2021
Ялта
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции

фото © Wikimapia

Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Департамент муниципального контроля. Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности. Сейчас с ними работают правоохранители», – написала Павленко в Facebook.

Также это подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Утром разговаривал с начальником управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Леонидом Михайлюком. Он сообщил, что в Ялте задержаны с поличным сотрудники муниципальных предприятий за получении взятки», - сказал он и пояснил, что причиной стала незаконная вырубка деревьев, которую сотрудники предприятий обещали оставить без внимания.

Глава Крыма подчеркнул, что данный случай не единичный, и заверил, что сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами Крыма установят всех причастных к вырубке деревьев и привлекут к ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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