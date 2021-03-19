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Происшествия

В Ялте наркоман бежал от полиции и упал в яму

19:42 пятница, 19 марта 2021
Ялта

В Ялте сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai, в котором оказались сразу два нарушителя.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет права на управление транспортным средством. Внимание сотрудников ДПС привлекли и пассажиры автомобиля, которые вели себя подозрительно. Когда один из полицейских поинтересовался, нет ли у них при себе запрещенных предметов, один из мужчин неожиданно бросился убегать. В темноте он оступился и упал в глубокую яму и повредил себе ногу.  

На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. У убегавшего обнаружили пакет с марихуаной, против него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Водитель Hyundai отстранен от управления автомобилем, а машину забрали на штрафстоянку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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