Происшествия
В Ялте наркоман бежал от полиции и упал в яму
В Ялте сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai, в котором оказались сразу два нарушителя.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет права на управление транспортным средством. Внимание сотрудников ДПС привлекли и пассажиры автомобиля, которые вели себя подозрительно. Когда один из полицейских поинтересовался, нет ли у них при себе запрещенных предметов, один из мужчин неожиданно бросился убегать. В темноте он оступился и упал в глубокую яму и повредил себе ногу.
На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. У убегавшего обнаружили пакет с марихуаной, против него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Водитель Hyundai отстранен от управления автомобилем, а машину забрали на штрафстоянку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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