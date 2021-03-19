В Севастополе российский офицер флота занимался мошенничеством

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Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему ЧФ, капитану первого ранга, который обвинялся мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что в период проведения на полигоне лагерных сборов военнослужащий указывал в документах недостоверные сведения о нахождении в командировке, а также отдавал распоряжения подчиненным подготавливать проекты приказов о его непрерывном нахождении на полигоне.

«В результате он незаконно получил более 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении гарнизонного суда.

Сам военнослужащий вину признал частично, заявив, что никаких приказов подчиненным он не отдавал, в связи с чем просил переквалифицировать уголовное дело и поменять в материалах часть 3 статьи 159 на часть 1.

В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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