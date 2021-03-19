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Власть

В России раскритиковали работу властей Крыма по предотвращению пожаров

12:15 пятница, 19 марта 2021
В России раскритиковали работу властей Крыма по предотвращению пожаров

фото © stv92.ru

Бездеятельность по предупреждению пожаров в Крыму и ряде других регионов Южного федерального округа доходит до крайних пределов и грозит сделать ситуацию в округе малоуправляемой.

Об этом на совещании заявил полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

По его словам, в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, количество природных пожаров в округе возросло на 14,8%, их число достигло 37,5 тысячи.

«Слабо ведется противопожарная работа на особо охраняемых природных и заповедных территориях Краснодарского края и Республики Крым. Количество пожаров в указанных местах увеличилось почти в три раза», – цитиует Устинова его пресс-служба.

Кроме того, отметил полпред, в Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях «укоренился формализм и неисполнение на местах принимаемых в субъектах Российской Федерации решений по проблемам предупреждения пожаров».

«Имеются случаи, когда чиновникам в местных органах власти даже судебные решения не указ. Никто из них за бездействие не несет реальной ответственности.  Руководителям указанных регионов необходимо лично разобраться в сложившейся ситуации. 

Губернаторам это безобразие необходимо незамедлительно пресечь», – заявил Устинов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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