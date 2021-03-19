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Коронавирус в Крыму

В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

09:01 пятница, 19 марта 2021
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 41 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай — завозной из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 36895 случаев новой коронавирусной инфекции, 193 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 35705 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3818 человек

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Еще 54 крымчанина заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму стали умирать от COVID сразу после госпитализации. В последнюю неделю вырос показатель смертности от коронавируса в первые три дня после госпитализации.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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