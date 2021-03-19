Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больше тысячи крымчан в школах и детсадах находятся на COVID-карантине ● Реабилитация после ковида в «Изумруде» обманула ожидания севастопольцев ● Главврачи больниц в Крыму попросили выделить вакцину от COVID-19 для туристов ● Еще 54 крымчанина заразились ковидом ● Нарушителей саннорм в Крыму оштрафовали на 30,5 млн рублей
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 41 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай — завозной из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 36895 случаев новой коронавирусной инфекции, 193 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 35705 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3818 человек
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
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