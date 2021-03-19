Бизнес
В Крыму сокращается производство пищевых продуктов
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В Крыму сокращается производство пищевых продуктов: по итогам первых двух месяцев текущего года снижение составило 14,1%.
Как сообщили в Крымстате, в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросло производство охлажденного мяса птицы, в том числе для детского питания – 181,5 тонны; масла сливочного – на 118,3 тонны; творога – на 101,4 тонн; сметаны – 30,1 тонны; изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 70,6 тонны; крупы – на 17,8 тонны.
Вместе с тем, сократилось производство парной говядины и телятины, в том числе для детского питания – на 1,7 тонны; свинины – на 29,6 тонны; вареных колбасных изделий – на 67,1 тонны; копченых колбас – на 48,5 тонны; консервов рыбных – на 2 млн 695,8 тысяча условных банок; молока (кроме сырого) – на 615 тонны; хлебобулочных изделий – на 426,3 тонны; комбикормов – на 6 млн 676,6 тонны; минеральной воды – на 3 млн 741,1 тыс полулитров.
В тексте использованы материалы: Новый день
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