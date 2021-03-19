Власть
В Крыму похвастались, что за семь лет раскрыли более 800 старых преступлений
фото © Новости Крыма
Следователи Крыма за семь лет раскрыли свыше 800 уголовных дел по преступлениям, которые были совершены до 2014-го года.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Раскрыты тяжкие и особо тяжкие преступления прошлых лет. К пожизненному лишению свободы за совершение серии убийств и изнасилований женщин, совершенных в 2009-2016 годах в Севастополе, приговорен преступник, на след которого удалось выйти исключительно следственным путем, благодаря экспертизам, проведенным в главном управлении криминалистики СК России. Всего с 2014 года раскрыто свыше 800 преступлений прошлых лет», – сообщила Постнова.
Она отметила, что до 2014 года на полуострове в системе правоохранительных органов действовал единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), куда вносились материалы по всем происшествиям, проверкам и преступлениям до стадии их передачи в суд. Уголовно-процессуальное законодательство Украины не предусматривало понятия «срок следствия». Это приводило к тому, что преступники длительное время могли избегать ответственности. В результате значительная часть преступлений оставалась нераскрытой.
«С первых же дней следователям Крыма и Севастополя передано свыше 1 200 материалов ЕРДР. По некоторым из них заново проводились процессуальные проверки, устанавливались и опрашивались свидетели, осматривались места преступлений с применением криминалистической техники, которая появилась на полуострове с образованием органов СК России», – подчеркнула Постнова.
По ее словам, сейчас следователи обеспечены самыми современными и передовыми образцами криминалистической техники, созданы возможности для быстрого проведения самых сложных экспертных исследований. Благодаря этому удалось достигнуть высоких показателей следственной работы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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