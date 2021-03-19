В Крыму подразделения ВДВ «захватили» вражеский аэродром

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Более 350 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в ходе учений «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил в Крыму.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По легенде учений, усиленный парашютно-десантный батальон, совершив перелет семью самолетами Ил-76мд из Ставропольского и Краснодарского краев, десантировался на площадку приземления «Охчи-Оба» в Крыму. Задача – захватить полевой аэродром, удерживаемый незаконными вооруженными формированиями, тем самым обеспечив посадку самолетов с главными силами полка.

На парашютах десантировались более 350 военнослужащих и три боевые машины десанта БМД-2К-АУ. Из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ был высажен тактический воздушный десант.

Перейдя в наступление, десантники захватили плацдарм на побережье Черного моря в восточной части Крыма для высадки главных сил, прибывших водным транспортом, с последующим переходом к обороне морского побережья.

Кроме того, была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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