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В Крыму подразделения ВДВ «захватили» вражеский аэродром
фото © МО РФ
Более 350 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в ходе учений «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил в Крыму.
Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По легенде учений, усиленный парашютно-десантный батальон, совершив перелет семью самолетами Ил-76мд из Ставропольского и Краснодарского краев, десантировался на площадку приземления «Охчи-Оба» в Крыму. Задача – захватить полевой аэродром, удерживаемый незаконными вооруженными формированиями, тем самым обеспечив посадку самолетов с главными силами полка.
На парашютах десантировались более 350 военнослужащих и три боевые машины десанта БМД-2К-АУ. Из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ был высажен тактический воздушный десант.
Перейдя в наступление, десантники захватили плацдарм на побережье Черного моря в восточной части Крыма для высадки главных сил, прибывших водным транспортом, с последующим переходом к обороне морского побережья.
Кроме того, была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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