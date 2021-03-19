Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +4
море +9

Власть

В Крыму подразделения ВДВ «захватили» вражеский аэродром

18:59 пятница, 19 марта 2021
В Крыму подразделения ВДВ «захватили» вражеский аэродром

фото © МО РФ

Более 350 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в ходе учений «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил в Крыму.

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По легенде учений, усиленный парашютно-десантный батальон, совершив перелет семью самолетами Ил-76мд из Ставропольского и Краснодарского краев, десантировался на площадку приземления «Охчи-Оба» в Крыму. Задача – захватить полевой аэродром, удерживаемый незаконными вооруженными формированиями, тем самым обеспечив посадку самолетов с главными силами полка.

На парашютах десантировались более 350 военнослужащих и три боевые машины десанта БМД-2К-АУ. Из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ был высажен тактический воздушный десант.

Перейдя в наступление, десантники захватили плацдарм на побережье Черного моря в восточной части Крыма для высадки главных сил, прибывших водным транспортом, с последующим переходом к обороне морского побережья.

Кроме того, была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе российский офицер флота занимался мошенничеством. Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему ЧФ, капитану первого ранга, который обвинялся мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Самолеты НАТО увеличили число полетов возле Крыма. Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у Крымского полуострова увеличилось на 60% с конца 2018 года, сообщил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.

НАТО подберется как можно ближе к Крыму. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».

Более 500 призывников Черноморского флота привили от коронавируса. Военнослужащие осеннего призыва 2020 года, проходящие службу в армейском корпусе Черноморского флота, привились вторым компонентом вакцины от коронавируса.

Власть
Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму

В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Общество
Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Крыму пообещали осадки «как из ведра»

Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.

Общество
На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

На Ай-Петри ночью выпало 30 сантиметров снега

В ночь на 19 марта в горах Крыма прошел обильный снегопад. В Ялте — сильный ветер и гроза.

Происшествия
Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

Крымчанина поймали при попытке вывезти с полуострова кораллы

Крымские таможенники в пункте пропуска «Армянск» не позволили местному жителю вывезти из Крыма два коралла, которые он вез для своей дочери.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации