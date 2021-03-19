В Крыму не хватает врачей-онкологов

Главная проблема оказания онкологической помощи в Крыму состоит в недостатке врачей этой специальности.

Об этом сообщил на выездном заседании комитета Госсовета Крыма по здравоохранению министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Укомплектованность амбулаторного звена составляет 61%.

«Из 29-ти первичных онкологических кабинетов у нас в десяти нет врачей-онкологов. Укомплектованность стационаров – 81%. Дефицит онкологов – 42 специалиста по всей республике», – уточнил Остапенко.

По данным министра здравоохранения, в настоящее время в Крыму на учете со злокачественными новообразованиями стоят 60 тыс. 110 пациентов.

За 2020 год рак впервые выявлен у 6 490 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: вакцин мало, пневмоний много. По информации главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, показатели заболеваемости внебольничными пневмониями превысили прошлогодние на 300%.

В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

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