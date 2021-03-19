Власть
В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных
Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.
Пока что работают всего три, причем, один из них только на 20-30% своей мощности.
«В ближайшее время он будет демонтирован для последующей установки нового», — сообщил сегодня на выездном заседании комитета Госсовета Крыма по здравоохранению министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.Также, по его словам, планируется оперативно включить в ведомственную целевую программу проект по размещению трех линейных ускорителей на территории Республики Крым.
«Рассматриваем несколько вариантов земельных участков и сделаем все от нас зависящее, чтобы жители Республики в ближайшие годы не уезжали за пределы полуострова для получения этого вида помощи», — сообщил Остапенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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