В Крыму дополнительно приобретут три линейных ускорителя для лечения онкобольных

Для полного охвата лучевой терапией пациентов с онкологическими заболеваниями в Крыму необходимо шесть линейных ускорителей.

Пока что работают всего три, причем, один из них только на 20-30% своей мощности.

«В ближайшее время он будет демонтирован для последующей установки нового», — сообщил сегодня на выездном заседании комитета Госсовета Крыма по здравоохранению министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.Также, по его словам, планируется оперативно включить в ведомственную целевую программу проект по размещению трех линейных ускорителей на территории Республики Крым.

«Рассматриваем несколько вариантов земельных участков и сделаем все от нас зависящее, чтобы жители Республики в ближайшие годы не уезжали за пределы полуострова для получения этого вида помощи», — сообщил Остапенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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