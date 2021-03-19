Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +7
море +9

Власть

Суд приостановил работу скандального батутного центра в Севастополе

Суд временно приостановил деятельность батутного центра в Севастополе, в котором пятеро детей получили различные травмы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«В 2019-2020 годах в батутном центре пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения. Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей», – говорится в сообщении.

В ходе проверки центра сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения противопожарных норм. По результатам проверки прокурор Гагаринского района Севастополя предъявил в суд иск с требованием обязать владельца центра устранить выявленные нарушения. 

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и приостановил деятельность развлекательного заведения на период судебного разбирательства, уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина оштрафовали за нежелание служить в российской армии. Вступил в законную силу приговор Нижнегорского районного суда Крыма в отношении 26-летнего местного жителя, виновного в уклонении от призыва на военную службу.

В Крыму похвастались, что за семь лет раскрыли более 800 старых преступлений. Следователи Крыма за семь лет раскрыли свыше 800 уголовных дел по преступлениям, которые были совершены до 2014-го года.

Фирма из Крыма пыталась мошеннически завладеть имуществом в Киеве. Украинские правоохранители утверждают, что задержали двух участников мошеннической схемы.

Владельцы земли в Пионерском парке Алупки получили девять судебных исков. Прокуратура Ялты инициировала судебные разбирательства о законности приобретения прав собственности на девять земельных участков, расположенных на территории Пионерского парка в Алупке.

Власть
Все подводные лодки России покинули Севастополь

Все подводные лодки России покинули Севастополь

Все шесть подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.

Власть
СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты

СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты

СК возбудил дело о взятке в отношении задержанного сотрудника администрации Ялты.

Власть
В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции

В Ялте сотрудники мэрии задержаны по подозрению в коррупции

Правоохранители задержали троих сотрудников администрации Ялты по подозрению в получении взятки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации