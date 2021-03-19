Власть
Суд приостановил работу скандального батутного центра в Севастополе
Суд временно приостановил деятельность батутного центра в Севастополе, в котором пятеро детей получили различные травмы.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«В 2019-2020 годах в батутном центре пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения. Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей», – говорится в сообщении.
В ходе проверки центра сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения противопожарных норм. По результатам проверки прокурор Гагаринского района Севастополя предъявил в суд иск с требованием обязать владельца центра устранить выявленные нарушения.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и приостановил деятельность развлекательного заведения на период судебного разбирательства, уточнили в прокуратуре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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