СК возбудил дело о взятке чиновников администрации Ялты

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СК возбудил дело о взятке в отношении задержанного сотрудника администрации Ялты.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника отдела департамента муниципального контроля администрации города Ялта. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ)», – сообщила Постнова.

По данным следователей, поводом для взятки стала незаконная вырубка деревьев. «Действуя с двумя своими коллегами в составе группы лиц, лично получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя поселка Ореанда за незаконное бездействие со стороны администрации, а именно – за непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке.

Сегодня должностные лица департамента были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Комментируя задержание, глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что «решалам» и взяточникам места в администрации нет». Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что ведется работа по раскрытию других возможных преступлений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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