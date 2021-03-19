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Власть

Самолеты НАТО увеличили число полетов возле Крыма

13:07 пятница, 19 марта 2021
Самолеты НАТО увеличили число полетов возле Крыма

фото © ukrinform.ru

Число полетов самолетов-разведчиков НАТО у Крымского полуострова увеличилось на 60% с конца 2018 года, сообщил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации.

«Американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. После керченской провокации ВМС Украины в ноябре 2018 года деятельность натовцев в регионе еще более активизировалась. Число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40%, а вблизи Крымского полуострова – на 60%», цитирует Картаполова агентство ТАСС.

17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за Крыма и того, что Россия «использует его для наращивания военной мощи».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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