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Власть

Ротенберга отодвинули от строек в «Артеке»

07:17 пятница, 19 марта 2021

По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина единственным исполнителем проектирования и строительства новых объектов международного детского центра «Артек» станет группа компаний «Трансстройинвест» из Симферополя.

В распоряжении отмечается, что подрядчик будет возводить объекты «Артека» в 2021-2022 годах с учетом объема обязательств по ранее расторгнутому госконтракту.

Вероятно речь идет о контракте, заключенном в 2015 году Минпросвещения РФ с компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга на 30,5 млрд рублей. В декабре 2020 года этот контракт расторгли по соглашению сторон, оплатив 21,9 млрд рублей.

Точная стоимость нового контакта не называется. Ее определит компания «Единый заказчик в сфере строительства» (Минстрой РФ), которая и заключит контракт с симферопольским застройщиком.

По данным издания, «Трансстройинвест» принадлежит одноименному акционерному обществу из Москвы.

Отмечается, что все крупные закупки для «Артека» проводятся без конкурса. Так, в январе Мишустин распорядился, что одевать детей и вожатых, а также поставлять постельное белье в МДЦ до начала 2023 года будет ООО «Спорттовары Боско» Михаила Куснировича.

В тексте использованы материалы: Форпост

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