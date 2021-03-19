Власть
Ротенберга отодвинули от строек в «Артеке»
По распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина единственным исполнителем проектирования и строительства новых объектов международного детского центра «Артек» станет группа компаний «Трансстройинвест» из Симферополя.
В распоряжении отмечается, что подрядчик будет возводить объекты «Артека» в 2021-2022 годах с учетом объема обязательств по ранее расторгнутому госконтракту.
Вероятно речь идет о контракте, заключенном в 2015 году Минпросвещения РФ с компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга на 30,5 млрд рублей. В декабре 2020 года этот контракт расторгли по соглашению сторон, оплатив 21,9 млрд рублей.
Точная стоимость нового контакта не называется. Ее определит компания «Единый заказчик в сфере строительства» (Минстрой РФ), которая и заключит контракт с симферопольским застройщиком.
По данным издания, «Трансстройинвест» принадлежит одноименному акционерному обществу из Москвы.
Отмечается, что все крупные закупки для «Артека» проводятся без конкурса. Так, в январе Мишустин распорядился, что одевать детей и вожатых, а также поставлять постельное белье в МДЦ до начала 2023 года будет ООО «Спорттовары Боско» Михаила Куснировича.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов отменил разрешения на разработку двух карьеров. Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешения на разработку карьеров вблизи сел Скалистое и Трудолюбовка Бахчисарайского района, выданные в 2016 году ООО «Строй-Групп-Инвест» и ООО «Бахчисарайское карьерное производственное эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго».
Аксенов приказал «перевыполнить план» по ремонту дорог в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил перевыполнить план по строительству дорог, чтобы «оправдать ожидания» российского президента Владимира Путина.
В Инкерманских скалах пообещали пробурить два новых тоннеля. На новую железнодорожную ветку выделили почти четыре миллиарда рублей.
В Форосском парке строят сразу шесть объектов. На территории Форосского парка строят детский оздоровительный и молодежный комплекс. Речь идет о шести объектах, которые возводятся одновременно.
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов
Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.
Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины допускал это ранее «в случае гуманитарной катастрофы».
YouTube ограничил работу канала «Вести.Крым»
YouTube приостановил на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым», сообщил директор канала Александр Минаков.
«Ситуация совсем угрожающая»: о новых попытках властей напоить крымчан
Правительство России выделило 3,2 миллиарда рублей на мероприятия по улучшению водоснабжения Крыма и Севастополя. Эти деньги направят на исследования недр для обнаружения новых источников питьевой воды, а также на ремонт сетей водоснабжения.
24 часа назад
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма
15 часов назад
В Крыму осквернили еще один военный памятник
15 часов назад
Какой сегодня праздник 19 марта фото
Сегодня, 19 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.