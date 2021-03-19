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Власть

Реконструировать Воронцовский дворец попробует новый подрядчик

14:25 пятница, 19 марта 2021
Ялта

Подрядчик, занимавшийся реконструкцией Воронцовского дворца, в настоящий момент проходит по уголовному делу.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«На сегодняшний день переговоры проведены. Республика Крым была вынуждена расторгнуть контракт связи с тем, что руководитель данной компании находится под следствием и сидит у тюрьме, в связи с тем, что были украдены авансовые платежи по другим объектам», — рассказал Кабанов.

Также вице-премьер отметил, что будет найден новый подрядчик и до 1 июня работы по реконструкции объекта могут возобновиться.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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