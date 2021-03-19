Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 97 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 7, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 1 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 1 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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