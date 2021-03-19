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Происшествия

Полиция «накрыла» наркопритон в Симферополе

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили в Симферополе наркопритон, организованный ранее судимым местным жителем.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Ранее судимый 31-летний симферополец по месту своего проживания в многоквартирном доме, расположенном по улице Ростовской, организовал и содержал притон для потребления наркотических веществ. Мужчина предоставлял посторонним лицам помещение в любое время суток для того, чтобы приготовить и употребить наркотик», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по решению суда он заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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