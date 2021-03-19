Происшествия
Полиция «накрыла» наркопритон в Симферополе
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили в Симферополе наркопритон, организованный ранее судимым местным жителем.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Ранее судимый 31-летний симферополец по месту своего проживания в многоквартирном доме, расположенном по улице Ростовской, организовал и содержал притон для потребления наркотических веществ. Мужчина предоставлял посторонним лицам помещение в любое время суток для того, чтобы приготовить и употребить наркотик», – говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, по решению суда он заключен под стражу и помещен в следственный изолятор. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за неделю изъяли более 13 тысяч доз наркотиков. За прошлую неделю полицейские в Крыму изъяли более 13 тысяч средне-разовых доз наркотиков.
Севастополец пойдет под суд за трехлетнюю «карьеру» в наркоторговле. Севастопольца будут судить за незаконный сбыт наркотиков. 24-летний местный житель три года продавал запрещенные вещества через интернет.
Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками. Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.
У 47-летнего ялтинца нашли пакет с марихуаной. Сотрудники полиции Ялты задержали 47-летнего местного жителя по факту сбыта пакета с наркотическим веществом растительного происхождения.
В Крыму зафиксировано 54 новых случая заражения ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.
Путин приказал, что к 2025 году Крым должен принимать 10 млн туристов
Ежегодный туристический поток в Крым должен вырасти до 10 миллионов человек в ближайшие четыре года.
«Все выкачают»: Россия в апреле начнет бурить Азовское море, чтобы добыть воду для Крыма
Работы по бурению скважин на дне Азовского моря для добычи пресной воды для Крыма начнется в апреле.
Вице-премьер Крыма устроил дебош в самолете из-за маски
Евгений Кабанов 23 февраля нецензурно выражался на борту воздушного судна и отказывался надеть маску.
16 марта
«Чтобы меньше работать»: в России еще три праздника могут стать нерабочими днями
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает возможным сделать выходными День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства.