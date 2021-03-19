Поклонская предложила открыть в Крыму «южную резиденцию тиктокера»

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила губернатору Крыма Сергею Аксенову открыть центр отдыха и развития для начинающих блогеров.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Наталья Поклонская предложила сделать полуостров еще более привлекательным местом для молодежи.

«Я предлагаю главе Крыма предусмотреть такой «Дом тиктокера» — южная резиденция в Крыму. Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата, в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь — где угодно. Для того, чтобы тиктокеры летом приезжали в Крым, стремились попасть в это помещение и создать там свои видеоролики крутые, классные», — поделилась инициативой Поклонская.

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