Происшествия
Под Симферополем на пожаре в частном доме погиб мужчина
В одном из крымских поселков на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в селе Андрусово под Симферополем поступило в службу спасения накануне рано утром.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит частный дом. Ликвидация огня заняла около часа, а при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия нашли тело мужчины. Площадь пожара составила около 60 кв.м. Причины выяснят эксперты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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