Под Симферополем на пожаре в частном доме погиб мужчина

В одном из крымских поселков на пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в селе Андрусово под Симферополем поступило в службу спасения накануне рано утром.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит частный дом. Ликвидация огня заняла около часа, а при разборе сгоревших конструкций на месте происшествия нашли тело мужчины. Площадь пожара составила около 60 кв.м. Причины выяснят эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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