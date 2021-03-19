Почтальон присвоила пенсии крымчан на четверть миллиона рублей

В Кировском районе Крыма сотрудники полиции выявили факт присвоения денег, предназначенных для выплаты пенсий пожилым гражданам.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлена местная жительница - работник почтового отделения, которая своими противоправными действиями причинила материальный ущерб на сумму около 272 тысячи рублей. Подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом, в служебные обязанности которого входит доставление пенсий жителям обслуживаемого участка, распорядилась деньгами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин угнал машину, чтобы съездить за продуктами, и попал в ДТП. В Красногвардейском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

Устроивший взрыв и стрельбу в керченском колледже студент действовал один. Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку.

В Симферополе прохожий задержал грабителя с ножом. Симферополец спас женщину, которую попытались ограбить на одной из центральных улиц города, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Рост преступности и туризм: что будет с Севастополем?. Севастополь возглавил рейтинг регионов по показателю роста преступности. Согласно данным, приведенным Генеральной прокуратурой РФ, по итогам прошлого года преступность здесь выросла на 44%.