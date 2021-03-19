Происшествия
Почтальон присвоила пенсии крымчан на четверть миллиона рублей
В Кировском районе Крыма сотрудники полиции выявили факт присвоения денег, предназначенных для выплаты пенсий пожилым гражданам.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлена местная жительница - работник почтового отделения, которая своими противоправными действиями причинила материальный ущерб на сумму около 272 тысячи рублей. Подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом, в служебные обязанности которого входит доставление пенсий жителям обслуживаемого участка, распорядилась деньгами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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