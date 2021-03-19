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Происшествия

Почтальон присвоила пенсии крымчан на четверть миллиона рублей

В Кировском районе Крыма сотрудники полиции выявили факт присвоения денег, предназначенных для выплаты пенсий пожилым гражданам.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий установлена местная жительница - работник почтового отделения, которая своими противоправными действиями причинила материальный ущерб на сумму около 272 тысячи рублей. Подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом, в служебные обязанности которого входит доставление пенсий жителям обслуживаемого участка, распорядилась деньгами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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