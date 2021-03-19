Опреснительную установку в Ялте построят еще не скоро

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Решение о строительстве опреснительной установки в Ялте принято, проект планируется реализовать к концу следующего года.

Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

«По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации - конец 2022 года», – приводит его слова РИА Новости.

По словам Кабанова, на данный момент идут предварительные проектные проработки, строительство планируется начать летом текущего года.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что для решения проблем с водоснабжением Республика Крым дополнительно получит 2,1 млрд рублей, Севастополь – более 1 млрд рублей.

Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в прошлом году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.

Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду. С этой проблемой городские власти столкнулись при подготовке документации по установке опреснительной станции, для которой на территории муниципалитета уже был найден земельный участок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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